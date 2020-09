SHOWBIZ • 7 Sep 2020 - 10:22 AM

El papel de chica Bond siempre ha sido uno de los más cotizados de la industria cinematográfica porque viene acompañado de una promoción impagable para cualquier actriz relativamente desconocida a nivel internacional.

Sin embargo, en la meca del cine no es oro todo lo que reluce y Gemma Arterton, que dio vida a una empleada de los servicios de inteligencia británicos llamada Strawberry Fields en la película 'Quantum of Solace' de 2008, tiene muy claro que a día de hoy no aceptaría ese personaje. Entre las razones que ofrece para justificar este cambio de opinión es que su personaje no contaba con ningún peso real en la trama del filme más allá de su espectacular muerte.

"Bueno, no he visto el filme en quince años, así que no me acuerdo muy bien de lo que hacía o de qué iba", ha matizado en primer lugar, para poner en contexto las declaraciones que ha realizado en una entrevista al suplemento Stellar.

"Es verdad que era una chica divertida y dulce, pero en el fondo no hacía nada, ni tampoco se le intentó dar ningún trasfondo".

Aunque la intérprete británica se siente muy agradecida con la productora de la saga 007, Barbara Broccoli, por haberle dado una oportunidad con la que sueñan muchas de sus compañeras de profesión, en aquel momento no era consciente de lo mucho que le costaría desligarse de la imagen de 'sex-symbol' que quiso atribuírsele.

Su esperanza es que la nueva dirección que se le ha dado a la saga de 007 permita crear personajes femeninos "de mayor sustancia" ahora que se ha reclutado a una guionista, la premiada Phoebe Waller-Bridge, de cara a la próxima entrega: 'Sin tiempo para morir'.

"No sé qué hará, pero lo que espero es que haya unos buenos diálogos, que sean ellas las que tengan las mejores frases. Y que también sean divertidas", ha añadido en referencia a la nueva generación de chicas Bond formada por Ana de Armas, Lashana Lynch, Léa Seydoux y Naomie Harris.