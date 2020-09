SHOWBIZ • 14 Sep 2020 - 07:53 AM

Por el momento, el actor Chris Evans mantiene un silencio sepulcral sobre esa foto de naturaleza íntima que se coló en una de sus últimas publicaciones de Instagram, una instantánea en la que aparecía un miembro viril -del que todavía no se ha confirmado que sea suyo- y que solo hizo acto de presencia durante unos segundos al tiempo que el intérprete seguía grabando lo que acontecía en la pantalla de su móvil.

Aunque el astro del cine eliminó rápidamente la publicación para evitar males mayores, por desgracia ciertos internautas ya habían logrado captar la imagen y difundirla a toda velocidad en la esfera virtual: un gesto que ha recibido un sinfín de críticas por parte de aquellos que, con sensatez, han querido recordar la importancia de respetar su derecho a la intimidad.

Entre las estrellas de internet que han salido en defensa del intérprete en las últimas horas, destaca por supuesto la modelo y avezada tuitera Chrissy Teigen, quien ha señalado, sin nombrarle directamente, que Evans no debería sentirse avergonzado por tener determinados contenidos en su teléfono que, todo sea dicho, son perfectamente normales y solo le conciernen a él.

"Mi Whatsapp graba automáticamente todas las fotos que saco con mi móvil, así que os puedo decir que en mi carrete tiene que haber un sinfín de pechos, tanto míos como los que me envían mis amigas. Me atrevería a decir que el 80% de las imágenes que tengo son tonterías que compartimos las amigas. Podría desactivar esta función, pero la veo muy útil para conservar todas las fotos que me mandan de sus hijos", ha reflexionado en conversación con sus seguidores.