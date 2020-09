SHOWBIZ • 14 Sep 2020 - 07:39 AM

La cantante Miley Cyrus ha sido la última celebridad del entorno de Hollywood que ha querido involucrarse personalmente en la campaña electoral que tiene lugar estos días en Estados Unidos, la que desembocará en la reelección del actual presidente Donald Trump el próximo mes de noviembre o, en su defecto, su sustitución por el candidato demócrata -y exvicepresidente con Barack Obama- Joe Biden.

En su última entrevista radiofónica, la antigua estrella Disney no se ha mordido la lengua a la hora de resaltar la importancia que, tanto para su generación como para el futuro del país y del mundo, tienen los comicios que renovarán -o no- la Casa Blanca en enero del año que viene. "Vivimos tiempos desesperados", ha asegurado en un momento de su intervención.

Publicidad

"Mira, tengo 27 años y sé que jamás había vivido una elección tan importante en mi vida como la que nos toca ahora en noviembre. Espero que las siguientes no se enmarquen en tiempos tan desesperados. Estamos en una época crucial, y tenemos que salir a la calle, votar y contribuir a esos cambios que tanto necesitamos. Para empezar, necesitamos a alguien que esté preparado y sea válido para llevar las riendas de nuestro país", ha explicado en el programa matutino 'Fitzy & Wippa'.

La combativa artista ha dejado muy claro que el bienestar general de sus conciudadanos, incluido el respeto a la dignidad y derechos de las minorías, así como la lucha contra el coronavirus, requiere un esfuerzo y una implicación activa por parte de los votantes, la cual debe extenderse también a esos períodos en los que no se celebren comicios.

"Nunca he creído en eso del 'no te preocupes y sé feliz'. Creo que preocuparse es sano, por eso nos lavamos las manos, llevamos nuestras mascarillas y mantenemos la distancia, porque estamos preocupados. Siempre he sido una persona realista y no me gusta pecar de optimismo excesivo", ha añadido.