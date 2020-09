SHOWBIZ • 16 Sep 2020 - 02:51 PM

En vista de que el anillo de compromiso de Demi Lovato recuerda mucho a otro que lució en el videoclip de su sencillo 'Tell Me You Love Me', muchos de sus fans daban por sentado que en la vida real también elegiría un vestido de novia muy parecido al que se puso en la ficción.

En aquella ocasión, la cantante optó por un diseño muy ajustado de Lazaro, con escote palabra de honor en forma de corazón y una falda de volantes. Sin embargo, de cara a su gran día preferiría un atuendo mucho menos convencional.

Publicidad

"Ya tengo en mi cabeza la imagen de lo que quiero ponerme si finalmente decido organizar una celebración por todo lo alto", ha desvelado durante la entrevista que ha concedido al podcast 'Popcrush Nights'. "No quiero desvelar demasiado, pero no va a ser el típico vestido blanco, desde luego".

Desde que se comprometió con su novio Max Ehrich el pasado julio, tras menos de seis meses de relación sentimental, la estrella del pop se ha planteado en varias ocasiones si no debería renunciar a la idea de montar un evento de grandes dimensiones y, en su lugar, darse el 'sí quiero' sin invitados presentes.

"Por una parte, me encantaría escaparme y casarme en secreto, porque el resto de mi vida se desarrolla en un foro tan público que quiero que lo que existe entre nosotros sea sagrado. Por otra, quiero reunir a mis amigos y a mi familia para celebrarlo", ha admitido.