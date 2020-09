SHOWBIZ • 17 Sep 2020 - 08:57 AM

El exfutbolista del Real Madrid y Málaga Miguel Torres, compañero sentimental además de la actriz Paula Echevarría, se prepara para dar continuidad a su carrera profesional en calidad de tertuliano y experto en los próximos debates tanto televisivos como radiofónicos que acompañarán la nueva temporada liguera en España.

Y es que el guapo exdeportista, quien se retiró oficialmente de la competición profesional el año pasado, ha confirmado que se integrará en el equipo de reporteros y figuras de referencia que tratarán la actualidad futbolística en la emisora de radio Onda Madrid.

Por si eso no fuera suficiente, en las redes sociales no dejan de sucederse rumores que apuntan al madrileño como el próximo fichaje estrella del popular programa de televisión 'El Chiringuito de Jugones', al que ya acudió el pasado mes de julio en una inesperada visita que, sin embargo, se consideraba meramente puntual.

Las oportunidades laborales con las que cuenta Miguel, quien además se está preparando a conciencia para poder ejercer de entrenador algún día, contrastan notablemente con el "parón" en el que se encuentra estos días su famosa novia, quien todavía no ha podido retomar aquellos proyectos que tenía programados para el mes de septiembre. "No hay mal que por bien no venga. Siempre anhelas estar tiempo en casa, con mi hija y con mi chico, y pude hacerlo durante el confinamiento", declaraba.