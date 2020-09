SHOWBIZ • 21 Sep 2020 - 08:48 AM

El actor Penn Badgley y su mujer Domino Kirke dieron la bienvenida el pasado mes de agosto a su primer retoño en común, que viene a ampliar la familia que han formado junto al hijo de 12 años que la cantante tiene fruto de una relación anterior.

Domino se ha encargado de anunciar la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram, compartiendo una pintura abstracta que representaría un útero junto a un mensaje que -en inglés- confirma que el bebé ha sido un niño: "Su corazón ha dado forma a nuestro hogar". También ha añadido que se encuentra en el día número cuarenta del posparto.

Publicidad

Por el momento no ha desvelado qué nombre han elegido para el pequeño, pero sí ha publicado en sus Stories una foto en la que puede vérsele durmiendo a su lado en la cama y otra tomada en agosto, en la que ella aparece recubierta de yeso para hacer un molde de su entonces abultada barriga.

Cuando Domino desveló que estaba esperando otro hijo en febrero, también explicó que había sufrido dos abortos espontáneos que le habían hecho perder la esperanza de que pudiera quedarse embarazada de nuevo.

"Dejé de confiar en mi cuerpo y empecé a aceptar el hecho de que se había acabado todo. Como matrona, lo he visto y oído todo. Me ha costado muchísimo dejar de lado las pérdidas que he sufrido para disfrutar de mi propio experiencia", confesó entonces.