Seis hijos son más que suficiente para Alec Baldwin. El actor, que ya es padre de una joven de 24 años llamada Ireland, dio la bienvenida hace poco más de una semana a su quinto retoño con su guapa esposa Hilaria, y descarta por completo la posibilidad de intentar tener un sexto con la esperanza de que sea una niña.

Hilaria, por otra parte, parece seguir decidida a darle a su primogénita Carmen una hermanita pequeña, lo cual les coloca en una situación para la que el famoso actor solo encuentra una situación: el divorcio.

"No voy a seguir intentándolo, no, ya he acabado. O lo acepta, o mi mujer va a tener que volver a casarse; es una cosa u otra. Va a tener que encontrar a otro hombre capaz de engendrar niñas", ha señalado el intérprete en un tono muy serio, que obviamente debía tomarse como una broma, a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

Lo que más parece preocuparle es que, si de Hilaria dependiera, acabarían teniendo un equipo de fútbol en casa.

"Yo siempre le digo a la gente que mi mujer es una coleccionista. Alguna gente colecciona coches, o relojes, o arte. Mi mujer colecciona bebés. Le encantan, pero cuando ya han cumplido los tres años y dejan de ser la máquina expendedora de alegría que habían sido hasta entonces, nosotros nos decimos: ¡Ha llegado el momento de tener otro!", ha añadido.

Sin embargo, también es cierto que Alec ya había repetido hasta la saciedad que no pensaba ampliar la familia de nuevo antes del reciente nacimiento del benjamín de la casa, al que han llamado Edu.