SHOWBIZ • 25 Sep 2020 - 05:05 PM

En el último par de años, Karamo Brown se ha convertido en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla gracias al éxito que ha cosechado la serie de Netflix 'Queer Eye', en la que él ocupa el puesto de 'experto en cultura' para ayudar a cambiar la vida y la imagen de unos cuantos afortunados.

Su salto a la fama coincidió con el anuncio de su compromiso con el que había sido su novio durante los últimos ocho años, el director Ian Jordan, a quien le propuso matrimonio coincidiendo con su 40 cumpleaños en medio de una fiesta en la que estaban presentes sus compañeros de reparto y los dos hijos de veinte años que tiene Karamo.

Publicidad

Sin embargo, sus planes de boda -que aplazaron inicialmente debido al coronavirus- se han cancelado "de forma oficial", según ha confirmado ahora él mismo, añadiendo que hace tres meses y medio decidieron poner punto final a su relación sin que hubiera terceras personas ni dramas de por medio.

"No somos unos críos: tenemos una familia juntos, no es como si pudiéramos dejar de enviarnos mensajes y ya está. Fue duro. Acudimos a terapia virtual, hicimos un montón de cosas, pero al final llegamos a un punto en el que tuve que decidir cómo de importante era mi propia felicidad", ha admitido a su paso por el programa 'The Ellen Show.

"Una vez que tomé esa decisión, me di cuenta de que teníamos que dejarlo. Tuvimos suerte; no ha habido infidelidades y somos buenos amigos. Va todo bien... pero sí, no habrá boda", ha añadido.

Karamo achaca su ruptura a las distracciones derivadas de sus respectivas carreras y a la presión de compaginarla, en su caso, con su papel de padre, que les llevó a ir distanciándose poco a poco.

El pasado mes mayo, sin embargo, eran la viva imagen de la felicidad cuando él anunció en Instagram que había vuelto a proponerle matrimonio a Ian en un arranque de romanticismo.