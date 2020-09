SHOWBIZ • 28 Sep 2020 - 02:12 PM

El tenista Fernando Verdasco, quien espera su segundo retoño con su esposa Ana Boyer, ha echado mano de sus redes sociales para mostrar públicamente su enfado e indignación tras haber sido descalificado del torneo de Roland Garros que, debido a la pandemia del coronavirus, se disputa este septiembre y no en los habituales meses de mayo y junio.

Como ha explicado el deportista madrileño, la organización del Grand Slam francés se ha limitado a denegar su participación después de que este diera positivo en una prueba para la detección de la enfermedad, un "falso positivo", asegura Verdasco, que contrasta con los resultados negativos que ofrecieron sus anteriores tests.

El afamado tenista ha revelado que, tiempo atrás y antes de registrar su intención de tomar parte en el abierto galo, dio positivo en una primera prueba y, afortunadamente, su contagio no derivó en síntomas de ninguna clase. A partir de ese momento, todas las veces en que tuvo que someterse al citado procedimiento, con excepción de la que le ha dejado fuera de Roland Garros, quedó claro que ya estaba libre del virus.

"En agosto pasé la COVID-19 de forma asintomática, seguí las indicaciones de aislamiento y volví a mi rutina tras dar negativo en dos pruebas PCR consecutivas. Desde entonces me he hecho múltiples pruebas PCR, con resultados negativos en todas. Nos volvimos a hacer la prueba PCR correspondiente, todos dieron negativo menos yo. Traté de explicar mi historial y situación para solicitar que me hicieran otra prueba. La organización se negó y he sido descalificado", ha explicado el astro de las pistas en su cuenta de Instagram, describiendo este contratiempo como uno muy "injusto".