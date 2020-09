SHOWBIZ • 28 Sep 2020 - 07:15 AM

La pareja formada por Gigi Hadid y Zayn Malik solo se animó a compartir públicamente la noticia del nacimiento de su primera hija en común cuando ya habían pasado algunos días desde su gloriosa llegada y sin ofrecer datos tan relevantes como el nombre de la criatura o la fecha y el lugar exactos en los que la pequeña salió del vientre de su famosa madre.

Sin embargo, fuentes del entorno de la maniquí han despejado finalmente dos de esas incógnitas en unas impactantes declaraciones de las que se ha hecho eco el portal de noticias Page Six.

Como era de esperar, dados los rumores que apuntaban a esa posibilidad y el hecho de que allí había pasado parte de su período de confinamiento, la estrella de las pasarelas vivió su primer parto en la comodidad de su granja de Pensilvania, evitando acudir al hospital más cercano y movilizando, en consecuencia, a su equipo médico para poder dar a luz en casa.

"Gigi dio a luz a su niña en su granja de Pensilvania", ha asegurado un informante al citado medio para, justo a continuación, desvelar que el nacimiento de la niña, a la que de momento los medios no pueden ponerle nombre, se produjo el pasado 19 de septiembre. Los dos enamorados anunciaron su llegada varios días más tarde, concretamente el día 23 de este mes.

El mensaje con el que Zayn Malik compartió con sus seguidores la felicidad que le invadía ante su debut en la paternidad resultó conmovedor e ilustrativo a partes iguales, ya que ante todo dejó bien claro que la recién nacida y su orgullosa mamá se encontraban en perfectas condiciones y aprovechando al máximo sus primeros días juntas.

"Nuestra niña ya está aquí, hermosa y sana. Tratar de expresar con palabras cómo me siento es una tarea imposible. Pero el amor que me une a este pequeño ser humano va más allá de mi entendimiento. Me siento afortunado por conocerla, orgulloso de poder decir que es mía y agradecido por la vida que compartiremos", aseguraba el que fuera vocalista de One Direction.