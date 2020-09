SHOWBIZ • 29 Sep 2020 - 11:44 AM

Este fin de semana Rebel Wilson se puso de punta en blanco para asistir a una gala benéfica en favor del medioambiente organizada por la familia real monegasca en ese pequeño principado europeo.

Por supuesto, la actriz no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram varias fotografías tomadas a lo largo de la velada, en las que llamaba la atención tanto por su impresionante aspecto físico -marcado por una pérdida de peso que ella misma ha venido documentando públicamente- como por lo bien acompañada que estaba.

Efectivamente, hay un nuevo hombre en la vida de Rebel del que ya presume sin pudor en la esfera virtual publicando mensajes como: "He conocido a un príncipe de verdad acompañada de un príncipe azul. Una noche para recordar en Mónaco".

Su novio se llama Jacob Busch y es el hijo de Peter W. Busch, uno de los descendientes del fundador de la compañía de cerveza Anheuser-Busch, aunque el joven de 29 años también ha tratado de abrirse su propio camino creando otra marca de bebida. La crónica social estadounidense no ha tardado en hacerse eco de su fortuna familiar, que superaría los diez mil millones de dólares, y la suya propia, que rondaría los cien millones.

En el mundo del entretenimiento, Jacob resulta un rostro conocido por la relación que mantuvo allá por 2013 con una de las estrellas del reality 'Real Housewives of Beverly Hills', Adrienne Maloof, dos décadas mayor que él. Su actual pareja, Rebel, también le saca unos cuantos años, once en concreto, aunque salta a la vista que eso no ha sido ningún impedimento para que surgiera el amor entre ellos.