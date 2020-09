SHOWBIZ • 30 Sep 2020 - 12:36 PM

Parece que a Paris Hilton por fin le sonríe la suerte en el amor. Tras pasar por varias relaciones sentimentales que estuvieron marcadas por malos tratos físicos y psicológicos, la DJ ha encontrado la estabilidad junto a un discreto empresario llamado Carter Reum con el que acaba de celebrar su primer aniversario.

Hasta ahora Paris había preferido mantenerle lejos de los focos de la atención mediática, pero ha decidido hacer una excepción con motivo de una fecha tan especial para darle las gracias a través de Instagram por haber "transformado" su vida.

"Feliz aniversario, mi amor. Me siento la chica más afortunada del mundo porque te tengo a mi lado", le ha asegurado en esa misma plataforma, donde ha compartido un par de fotos suyas besándose. "Has logrado que abra mi corazón de una forma que no creía que fuera posible. Eres la persona más extraordinaria que he conocido nunca".

La también cantante está convencida de que ha encontrado al hombre perfecto con el que siempre había soñado, porque a su lado siente que está "con su mejor amigo" y que "el resto del mundo desaparece".

"Me has enseñado lo que es el verdadero amor; eras la pieza del puzle que faltaba", ha añadido. "Gracias por ser el mejor hombre posible, el más leal, y por apoyarme siempre. Gracias por llenar mi corazón con tanto amor. Nos completamos el uno al otro".