La amistad que existe entre Lenny Kravitz y Jason Momoa fascina a las redes sociales mucho más que la buena relación que el roquero mantiene con su ex Lisa Bonet, que actualmente está casada con el protagonista de 'Aquaman'.

Lenny siempre incluye al marido de su antigua esposa y a los dos retoños que ellos tienen en común cuando habla de su familia, y el actor le ha devuelto el favor tratando a la joven Zoë -la única hija que el músico tuvo con Lisa- como una parte más de la suya.

La última prueba de que entre ellos dos existe un cariño genuino la dieron el pasado mes de agosto, cuando Lenny echó mano de su cuenta de Instagram para demostrar que no se había olvidado del cumpleaños de Jason y felicitarle desde las Bahamas, donde se recluyó al inicio de la pandemia del coronavirus.

En aquel momento, el cantante respondió a algunos de los comentarios que le daban la enhorabuena por comportarse de manera tan madura con el atractivo intérprete para insistir en que él es el verdadero afortunado de que forme parte de su vida, y ahora ha querido aclarar que esa actitud no es una 'pose' ni algo que traten de forzar.

"La gente no puede creerse lo unidos que estamos Jason y yo, o lo bien que aún me llevo con la madre de Zoë, y no comprende cómo podemos estar conectados", explica en su nueva entrevista a la revista Men's Health. "Lo hacemos porque así son las cosas. Tienes que dejar que el amor te guíe, ¿no crees?".

Lenny no pretende fingir que su separación de Lisa resultara un camino de rosas, pero cualquier sentimiento negativo que todavía pudiera albergar hacia ella no influyó en la impresión que le causó Jason cuando ella les presentó oficialmente.

"Obviamente, tras una ruptura, tienes que esforzarte; todo lleva su tiempo, y hay que trabajar, recuperarse y reflexionar. Pero en lo que respecta a Jason y a mí, lo supimos literalmente desde el primer momento en que nos conocimos: 'Oh, sí, me encanta este tipo'", ha asegurado.