SHOWBIZ • 5 Oct 2020 - 08:13 AM

Al cantante David Bustamante no le gusta tener que sacar a relucir, cada vez que se le acerca un micrófono o una cámara de televisión, su extinto matrimonio con la actriz Paula Echevarría y el duro proceso de separación que desembocó en divorcio allá por el mes de marzo de 2018.

Sin embargo, cada vez que se ve obligado a pronunciarse públicamente sobre este asunto, el intérprete lo hace con naturalidad y evitando grandes dosis de dramatismo. En su última conversación con la presentadora Toñi Moreno, quien ha invitado al que fuera finalista de 'Operación Triunfo' a su programa de confidencias 'El año de tu vida', Bustamante ha querido dejar claro que, a diferencia de la expresión utilizada por su interlocutora, las cosas no se "torcieron" entre la artista y él, sino que el amor simplemente se terminó y dio paso a una relación cordial de padres separados que, entre otras cosas, han hecho todo lo posible para garantizar el bienestar integral de su pequeña Daniella.

Publicidad

"Las cosas no se tuercen [en referencia a su crisis de finales de 2017], sino que se acaban y ya está", ha asegurado el astro de la música en su sincera charla con la periodista, a quien también ha confesado qué es lo que más le molesta del interés mediático que siempre ha suscitado su vida privada y la de su exmujer.

"Es normal que interese mi vida, pero el límite está en que si digo que no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí, que no me sigan insistiendo día tras día porque hace daño. Es la única diferencia", ha aseverado el artista, quien ahora disfruta de una sólida relación sentimental con la bailarina Yana Olina.