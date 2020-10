SHOWBIZ • 5 Oct 2020 - 08:24 AM

La cantante Mariah Carey podría haber concedido una de sus últimas entrevistas al hablar precisamente con el diario británico The Guardian sobre lo "innecesario", a su juicio, de seguir conversando con la prensa acerca de sus asuntos más íntimos tras la publicación de su libro autobiográfico 'The Meaning of Mariah Carey'.

Y es que la estrella de la música se ha sincerado en sus memorias, y sin dejarse ningún tema polémico en el tintero, sobre su conflictivo matrimonio con Tommy Mottola, su complicada infancia en un entorno familiar tóxico y los profundos altibajos de su carrera artística, amén de otros muchos eventos de su trayectoria.

En ese sentido, cada vez que vuelva a ser cuestionada sobre los entresijos de su fascinante vida, la artista se limitará a redirigir semejante interés a las páginas pertinentes del citado tomo, en el que también se pronuncia sobre ese doloroso aborto que sufrió poco antes de dar la bienvenida a sus mellizos Monroe y Moroccan, fruto de su extinto matrimonio con el presentador Nick Cannon.

"Sin querer ofender a nadie, pero ¿qué sentido tiene para mí hacer más entrevistas? Lo veo innecesario porque no voy a ser capaz de articularme mejor que en las páginas del libro. A partir de ahora, simplemente diré: 'Por favor, acude a la página 29 para más información'. ¿Sabes a qué me refiero?", ha asegurado la intérprete en tono jocoso, antes de defender a ultranza la reputación de diva excéntrica que se ha granjeado con los años.

"¿Sabes qué? Me importa una mi****. Quizá soy una persona difícil porque a estas alturas de la vida me lo merezco. Eso puede sonar arrogante, pero espero que se entienda desde la perspectiva de una persona que empezó desde cero, que salió de la nada", ha explicado en la que quizá sea su última entrevista propiamente dicha.