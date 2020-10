SHOWBIZ • 5 Oct 2020 - 08:31 AM

La actriz Rebel Wilson ha experimentado una transformación radical en su aspecto tras sumergirse en un estilo de vida muy activo y saludable que, entre otras cosas, le llevó a perder numerosos kilos a lo largo del pasado verano.

Como ella misma explicó en una de sus últimas entradas de Instagram, este "viaje" en el que se encuentra para alcanzar su peso ideal y sentirse mejor a todos los niveles finalizará, en un principio, cuando se desprenda de los ocho kilos adicionales que todavía tiene en su haber.

En cualquier caso, el momento tan satisfactorio que atraviesa la intérprete australiana en el plano físico se proyectará también en sus nuevas propuestas estilísticas, ya que fuentes de su entorno aseguran ahora que Rebel se siente mucho más segura y confiada a la hora de jugar con su guardarropa y presentarse en público con atuendos mucho más atrevidos y llamativos.

"Esta dinámica tan saludable la llevará a adoptar una perspectiva mucho más divertida en lo que a la moda se refiere. Le encanta probar nuevas cosas con las que antes no se atrevía, está hablando con diseñadores que le gustan y, en general, pretende lanzarse a la aventura ahora que se siente mucho mejor consigo misma", ha explicado un informante a la revista People.

La estrella de la comedia no ha querido ocultar en ningún momento las dificultades que está afrontando en su misión más personal, ya que en otra publicación reciente de Instagram reconocía que no siempre encara su rutina deportiva y alimenticia con el entusiasmo o la disciplina necesarias. Sin embargo, Rebel prefiere centrarse en los progresos que está realizando y no tanto en los objetivos que se ha marcado para el largo plazo.

"Incluso cuando tengas que arrastrarte hacia la meta, sigue intentándolo porque merecerá la pena. Trata de hacer un pequeño esfuerzo todos los días. Sé que hay momentos de pura frustración, en los que quieres rendirte y en los que no ves demasiados progresos, pero hay que continuar poco a poco porque esta es una carrera de fondo", señalaba a sus seguidores.