SHOWBIZ • 6 Oct 2020 - 07:38 AM

La versión oficial que se ofreció de la salida de los duques de Sussex de Reino Unido fue que deseaban ‘dar un paso atrás’ en su papel institucional como miembros de la familia real británica y empezar a trabajar para ganar una anhelada independencia económica. Eventualmente, el matrimonio acabó mudándose a California -primero a Los Ángeles y más tarde a Santa Barbara- tras un breve paso por Canadá y, aunque en aquel momento ya no explicaron su decisión, se daba por sentado que la antigua actriz quería instalarse en un lugar cerca de su madre y donde se sentía muy identificada además con el estilo de vida.

El otro punto a favor de regresar al estado en que creció era que le permitía establecer contactos en la industria cinematográfica para continuar con su carrera, aunque detrás de las cámaras, pero parece que no ha retomado también el contacto con sus antiguos compañeros de profesión.

Publicidad

Patrick J. Adams, que dio vida a su interés amoroso en la serie 'Suits' durante siete años y acudió a su boda con el príncipe Enrique, reconoce que no se han visto ni han hablado desde que Meghan volvió a Estados Unidos.

"Para serte totalmente sincero, creo que me siento un poco intimidado", ha confesado el actor durante una entrevista a Radio Times.

"No me cabe duda de que podría marcar su número y llamarla en cualquier momento”, ha añadido para dejar claro que está seguro de que su amiga respondería al teléfono, “pero no sé qué le diría. Cuando nacieron nuestros hijos, nos mandamos algún mensaje y regalos, pero supongo que ahora estoy un poco asustado. Creo que me da miedo”.

El intérprete ha recalcado que no está tratando de reprocharle nada a Meghan, ya que en realidad la culpa de su distanciamiento sería sobre todo suya.

“Supongo que me asusta ‘romper’ cualquier barrera que pueda existir para mantener una conversación”, ha señalado. "Hemos hablado un par de veces, pero Meghan está muy ocupada y está lidiando con mucho en su vida".