El actor Armie Hammer pasó las primeras semanas del confinamiento en el escenario que se esperaría de una estrella de Hollywood de su talla que, además, proviene de una familia adinerada: en una mansión en las islas Caimán. Sin embargo la segunda mitad ha sido una historia muy diferente después de que regresara a Estados Unidos, una decisión que no cuesta asociar con el anuncio de que su esposa Elizabeth Chambers y él habían decidido separarse tras trece años de relación y dos hijos en común.

Por sorprendente que resulte, él eligió voluntariamente empezar a trabajar como albañil porque la otra única opción pasaba por quedarse en casa muerto del aburrimiento.

“He sido muy productivo. He tenido mucha suerte. A ver, el mundo se está yendo al traste, esto es el apocalipsis, pero a mi amigo Ashton [Ramsey] se le ha ocurrido comprar un motel en el medio del desierto, por extraño que resulte”, ha explicado en el programa de entrevistas de Jimmy Kimmel. “El edificio estaba abandonado y en ruinas, así que cuando volví de las Caimán le dije que no tenía nada que hacer, y me propuso que me fuera a vivir con él al medio de la nada y le ayudara con la construcción”.

Armie jura y perjura que nadie le hizo una oferta mejor y, desde luego, considera que hubiese sido mucho peor que se quedase sentado “sacándose los mocos”. Eso sí, sus responsabilidades se limitaron a las labores básicas de peón.

“No me he ocupado de la parte eléctrica, ¡pero mírame! ¿Te parezco alguien a quien le dejarías tocar cables eléctricos? Ni de broma”, ha aclarado.