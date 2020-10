SHOWBIZ • 7 Oct 2020 - 06:23 AM

Puede que a día de hoy se destaque más en el plano televisivo por su condición de ganadora de 'Master Chef' y por el programa de gastronomía que ahora presenta durante el mediodía, 'Cocina al punto', pero lo cierto es que desde la trágica muerte de su padre, Carlos Falcó, el pasado mes de marzo a causa del coronavirus, Tamara Falcó se erige como la flamante heredera del marquesado de Griñón, uno de los muchos títulos nobiliarios que ostentaba su progenitor, y ahora la joven aristócrata ha querido sincerarse sobre la forma en que recibió una noticia llena de sinsabores.

Tras explicar que todavía ha de realizar los imprescindibles trámites para ser designada como tal por el rey Felipe VI, la hija de Isabel Preysler ha revelado que la noticia de su nombramiento le cayó totalmente por sorpresa, ya que era algo que no esperaba oír durante la lectura del testamento del también empresario, padre de otros cuatro retoños como resultado de sus cuatro matrimonios.

"Fue lo primero de lo que nos informaron durante la lectura de sus últimas voluntades y al principio no me lo podía creer, pensaba que había escuchado mal. Me pilló totalmente por sorpresa", ha asegurado Tamara en su última conversación con la revista ¡Hola!, cuya portada ocupa esta semana. "Me hizo muchísima ilusión, pero no sabía lo que había dispuesto mi padre. A mí, desde luego, nunca me lo dijo", ha añadido para incidir en el asombro que caracterizó su reacción.

La hermana de Enrique Iglesias atraviesa, por otro lado, una etapa inmejorable tanto en el ámbito personal como profesional, ya que además de haberse convertido en uno de los rostros televisivos más populares y queridos del momento, su vida en Madrid le permite estar muy cerca de su hermana pequeña Ana Boyer y de su sobrino Miguel, quien empezará a ejercer de hermano mayor el próximo diciembre con la llegada de la niña que esperan la joven y su marido Fernando Verdasco.