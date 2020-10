SHOWBIZ • 13 Oct 2020 - 09:59 AM

Aunque Anitta se ha consolidado a nivel internacional como una de las grandes estrellas latinas en el último par de años, la cantante brasileña lleva más de una década esforzándose para construir un imperio que, si todo va según lo previsto, se extenderá mucho más allá de la industria discográfica.

El principal motivo por el que ha querido diversificar al máximo su carrera es que no planea seguir dedicándose a la música mucho más tiempo. Según sus cálculos, en tres años podría retirarse para cumplir otro de sus sueños: ser madre.

"Soy de ese tipo de personas a las que le encanta dedicarse en cuerpo y alma a lo que hace, y soy muy exigente. Esa es la razón por la que quiero reservar un tiempo para mi familia, así que cuando lo haga, preferiría haber dejado de cantar porque la vida caótica del artista y esta rutina me exige mucho, y me gustaría tener tiempo para mi familia", ha confesado en una entrevista a la revista ¡HOLA! USA.

Por el momento no ha aclarado si se trataría de un parón temporal o permanente, pero sí ha dado a entender que no se quedaría de brazos cruzados, ya que cuenta con la opción de seguir trabajando detrás de las cámaras.

"No soy solo cantante, también me he representado a mí misma. He sido la mánager de otros artistas aquí en Brasil, pero no quiero cumplir los 35 y no ser madre", ha añadido.