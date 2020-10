SHOWBIZ • 14 Oct 2020 - 11:15 AM

Solo un día después de que saliera a la luz que Cristiano Ronaldo había dado positivo por coronavirus, una información ofrecida por la propia Federación Portuguesa de Fútbol, el entorno familiar y deportivo del futbolista ha salido en tromba a cuestionar la fiabilidad de la prueba a la que se sometió el delantero de la Juventus de Turín, o al menos a exigir que las circunstancias del contagio sean investigadas de forma exhaustiva.

Tanto su madre Dolores Aveiro como su hermana Katia han recurrido a sus redes sociales para ofrecer sus impresiones sobre el contratiempo que atraviesa el exjugador del Real Madrid, quien no padece síntomas de ningún tipo relacionados con la enfermedad y, al parecer, no habría infectado a ninguno de sus compañeros de la selección lusa. Todos los tests que les fueron realizados han dado resultados negativos.

"Es el mayor fraude que he visto desde que nací", ha escrito con rotundidad la hermana del futbolista en su cuenta de Instagram, un mensaje que ha sido rápidamente compartido por su madre Dolores, matriarca del clan. "Si Cristiano Ronaldo tiene que despertar al mundo sobre esta pandemia, tengo que decir que realmente es un enviado de Dios", ha añadido en un texto que deja entrever la existencia de un complot para hacer de su hermano una especie de cabeza de turco.

Por su parte, el seleccionador portugués Fernando Santos también se ha mostrado bastante molesto con la situación de aislamiento en la que se encuentra ahora mismo junto a toda su plantilla, hasta el punto de que ha expresado abiertamente su asombro ante el hecho de que Cristiano sea el único integrante de la expedición lusa que está contagiado.

"Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron los tests y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus", ha explicado el técnico en su última aparición pública.