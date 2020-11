SHOWBIZ • 11 Nov 2020 - 02:56 PM

Uno de los pocos detalles que se conocen sobre la esperada secuela de Avatar es que la trama se centrará en el océano de Pandora e introducirá a otro clan de la raza Na'vi, los Metkayina, cuyos miembros han creado su hogar en los arrecifes de esta luna del planeta Polifemo, por lo que muchos de los actores que se han sumado al reparto para dar vida a estos nuevos personajes se vieron obligados a trabajar bajo el agua.

Kate Winslet es una de las incorporaciones estrella de esta segunda entrega y llegó a aguantar la respiración hasta siete minutos y 14 segundos en la inmensa piscina que se montó para el rodaje, superando así el récord de seis minutos que había establecido previamente Tom Cruise a la hora de rodar una escena acuática en ‘Misión imposible: Nación secreta’.

"Toda esta semana y la semana pasada no ha parado de acercárseme gente para decirme: 'Dios mío, ¿es verdad que puedes aguantar la respiración más de siete minutos?'. Y me ha sorprendido mucho, porque no sabía cómo habían descubierto esa información", ha desvelado la actriz en declaraciones al portal Entertainment tonight.

La intérprete se siente una afortunada por contar con la posibilidad de adquirir nuevas habilidades en cada proyecto -de cara a la película ‘Ammonite’, por ejemplo, estudió paleontología-, pero reconoce que rara vez las mantiene.

"Es increíble y me siento muy orgullosa de mí misma, aunque lo más probable es que no vaya a ser capaz de repetirlo nunca más. Esa marca la conseguí al final de cuatro semanas de intenso entrenamiento, y estábamos en el tanque de buceo, pero me encantó", ha añadido.