El actor y exluchador profesional John Cena no tardó en llamar directamente a Nikki Bella, quien fuera su novia durante seis años y con quien llegó a estar prometido en 2018, tras enterarse de que había dado a luz a su primer retoño, un niño llamado Matteo con el que la estrella televisiva ha puesto el broche de oro a su sólida relación con el coreógrafo profesional Artem Chigvintsev.

Ha sido la propia Nikki quien ha dado a conocer la noticia en el podcast 'Total Bellas' que comparte con su hermana Brie, quien por su parte recibió a su segundo hijo, Buddy, solo un día después del parto de su hermana. Reflexionando precisamente sobre el vínculo que todavía le une a su expareja, quien contrajo matrimonio recientemente con su ya esposa Shay Shariatzadeh, Nikki ha asegurado que John siempre formará parte de su vida gracias al prolongado y destacado tiempo que vivieron juntos. "Estaremos unidos para siempre", ha señalado.

La también exluchadora profesional, cuyo romance con el intérprete terminó solo unos días antes de que la pareja se dispusiera a pasar por el altar, ha demostrado en otras declaraciones a la revista Us Weekly que no le queda ni una pizca de rencor en ese sentido y, por tanto, que se "alegra mucho" de que a John Cena le vayan tan bien las cosas como a ella. "Fue algo muy corto y dulce. Llevábamos sin tener una conversación individual... No lo sé, dios, muchísimo tiempo, pero me alegro de que todo le vaya bien", ha apuntado.