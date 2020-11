SHOWBIZ • 13 Nov 2020 - 07:19 AM

Aunque aún falta más de un mes para que acabe el año, Demi Lovato ya ha comenzado a hacer balance de este 2020 que no ha ido precisamente como ella esperaba. Su plan original era trabajar muy duro para recuperar el tiempo perdido tras la sobredosis que sufrió a mediados de 2018 y que le obligó a aparcar temporalmente su carrera mientras recibía la ayuda que tanto necesitaba en aquel momento.

"Para ser totalmente sincera, cuando empezó el año, todo apuntaba a que iba a ser una etapa memorable a nivel profesional, y estaba planeando mi regreso", ha desvelado ahora en una entrevista al programa 'Today'.

Publicidad

La cantante no ha mencionado su relación sentimental con Max Ehrich, el músico con el que se comprometió en verano tras un romance exprés de unos pocos meses, pero si todo hubiese salido según lo previsto, a estas alturas ella debería de estar planeando su boda en lugar de seguir lidiando con el misterio que todavía rodea su ruptura, avivado en gran parte por los mensajes que su ex ha compartido en las redes sociales afirmando que ni él mismo sabe qué salió mal. En ese sentido, lo único que Demi ha querido dejar claro es que no necesita a nadie a su lado para sentirse feliz.

"Creo que la lección más importante que he aprendido es lo bien que me siento cuando estoy sola, y también a quererme a mí misma. Hasta este año nunca había empezado a investigar las pequeñas cosas que aportan alegría a mi vida", ha añadido.