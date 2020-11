SHOWBIZ • 17 Nov 2020 - 03:13 PM

Una de las leyendas urbanas más famosas que circulan acerca de George Clooney, junto con la que afirma que solía dormir con su cerdo mascota, hace referencia a su generosidad sin límites con sus seres queridos, que le llevó a regalarle un millón de dólares a sus catorce amigos más cercanos.

Esta historia se conoce desde hace años y ha sido confirmada indirectamente por miembros de su círculo de allegados, como Rande Gerber, con quien fundó su marca de tequila Casamigos que ambos acabarían vendiendo por mil millones de dólares. Sin embargo, el actor ha esperado hasta ahora para romper su silencio al respecto y desvelar por qué tomó esa decisión en una época en la que aún no se había casado ni había tenido hijos.

"Básicamente lo que pensé es que, si de repente me atropellaba un autobús, todos ellos ya aparecían en mi testamento. Así que por qué esperar", ha desvelado el intérprete en una nueva entrevista a la revista GQ, en el número dedicado a los hombres del año.

Clooney, que en la actualidad está casado con la abogada Amal Alamuddin y es padre de mellizos, quiso agradecer así el apoyo que esas catorce personas le habían dado a lo largo de su carrera.

"Me dije a mí mismo que lo único que tenía realmente eran esos tipos, que me habían ayudado de una manera u otra durante 35 años. Había dormido en sus sofás cuando estaba arruinado, me habían prestado dinero para que pudiera salir adelante", ha añadido. "Me di cuenta de que sin ellos no habría logrado nada de lo que tengo".

Por cierto, el intérprete también ha aclarado que les entregó esa cantidad de dinero en metálico y en un maletín de primerísima calidad de la marca Tumi.