Este lunes Tiffany Haddish confesó a su paso por la alfombra roja de los People's Choice Awards que hacía tanto tiempo que no tenía que prepararse para un evento de ese tipo que sentía ganas de llorar por lo incómodas que resultaban las pestañas postizas que llevaba puestas.

Ahora ha sido otra celebridad, Kelly Osbourne, la que ha demostrado que el maquillaje no es un juego de niños y que conlleva ciertos riesgos. La hija del roquero Ozzy Osbourne ha compartido en Instagram una serie de imágenes en las que aparece con un parche en el ojo después de sufrir un accidente en la silla de su maquillador de confianza.

"Cuando tu maquillador te dice que no te muevas, no lo hagas, ni un milímetro", les ha recomendado a todos sus seguidores. "Ahora mismo voy camino del oculista porque me he hecho un rasguño en el ojo con el cepillo de una máscara de pestañas".

Kelly ha querido aclarar que la culpa es suya y solo suya por no prestar atención a lo que estaban haciendo. "Lo único que puedo decir es que esto es muy propio del 2020", ha concluido para lamentar su mala suerte.