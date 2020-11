SHOWBIZ • 20 Nov 2020 - 10:04 AM

Desde hace unas horas Anuel AA es la comidilla de la escena musical urbana tras haber anunciado su supuesta retirada por medio de un nuevo tema titulado 'Me contagié'. Según explica en la letra de la canción, que utiliza la base del sencillo 'Thank You' de Dido que Eminem ya usó en 'Stan', el artista portorriqueño abandonará la industria discográfica después de esta última gala de los Grammy Latinos, que se han celebrado ayer jueves.

Los motivos no han quedado del todo claros. Anuel alude a un momento complicado en su vida personal, en el que ni el éxito del que disfruta actualmente compensaría todo a lo que se ha visto obligado a renunciar para triunfar, pero principalmente da a entender que quiere pasar más tiempo de calidad con el hijo de siete años que tiene con su expareja, que le reprocha a menudo que se preocupa más por sus fans que por él.

Publicidad

"Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso retirarme, el que más sufre es él", afirma en una de las estrofas para confesar que le duele no poder jugar con el pequeño cuando se lo pide porque, como el propio artista reconoce, "las canciones no van a escribirse solas". "Me duele que otro hombre me lo esté criando", añade.

El intérprete reconoce haber lidiado con problemas de depresión y de insomnio en los últimos tiempos, y afirma que se sentía más feliz cuando cumplía condena por posesión ilegal de armas de fuego. También hace referencia -sin mencionar nombres- a su relación sentimental con la estrella Karol G, con quien se rumorea desde hace semanas que habría roto.

Aunque hace cinco días él compartió una foto en Instagram en la que posa con la cantante y con su hijo, junto a un tuit antiguo en el que afirmaba "sin mi familia yo sería un infeliz", el último verso de 'Me contagié' ha hecho sospechar a sus fans que su historia de amor ha llegado a su fin con terceras personas de por medio.

"Antes éramos dos, y ahora somos tres", afirma Anuel. "Con tu foto en la pared, de la soledad yo me enamoré, me contagié".