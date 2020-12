SHOWBIZ • 1 Dic 2020 - 01:41 PM

La actriz Lolita Flores se dejó ver en la tarde de ayer lunes por las calles de Madrid y junto a su hijo Guillermo, con quien salió a cenar para ponerse al día de sus respectivas novedades y, asimismo, para olvidarse por unas horas del pequeño susto que vivió recientemente la intérprete cuando, en medio de una representación de su obra 'La fuerza del cariño' en Murcia, empezó a encontrarse mal y se vio obligada a suspender la función desde el propio escenario.

Posteriormente, la primogénita de Lola Flores compartió un vídeo en sus redes sociales para dar las gracias a sus seguidores por el apoyo mostrado y también para tranquilizarles de cara a los necesarios días de descanso a los que tendrá que someterse. "Una ya no tiene 20 años y, sobre todo, después del confinamiento tengo que coger más fuerzas. El corazoncito que tengo ayer latía de otra manera, pero no es grave, no para morirme. Es algo que no tiene importancia pero habrá que mirarlo", explicaba en su momento.

En su encuentro de anoche con los periodistas, Lolita no dejó de exhibir su contagiosa sonrisa y puso de manifiesto que se encontraba mucho mejor, aunque a partir de ahora tendrá que evitar las emociones fuertes y la sobrecarga de trabajo para poder recuperarse plenamente de estos contratiempos. "Estaba cenando con mi hijo, que hacía mucho que no le veía. Estoy muy bien, gracias", señaló Lolita antes de hacer referencia a las indicaciones que había recibido de sus médicos. "Me ha dicho que siga con mi vida", bromeó antes de despedirse de los reporteros.