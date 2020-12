SHOWBIZ • 2 Dic 2020 - 07:40 AM

La exluchadora Nikki Bella ha felicitado públicamente a su exprometido John Cena dos meses después de que el también intérprete pasara por el altar con su ya esposa Shay Shariatzadeh: unas palabras de enhorabuena que la estrella televisiva solo ha pronunciado tras verse hasta cierto punto forzada a ello por Lisa Vanderpump en la última entrevista que esta le ha hecho para su podcast.

Y es que, tras ser preguntada directamente por este espinoso tema, Nikki reconoció a su interlocutora que no se había puesto en contacto con John Cena tras conocerse que este era ya un hombre casado, lo que contrastaba sin duda con la felicitación que el actor le dirigió a ella a raíz de su debut en la maternidad del pasado verano. "No le he felicitado, la verdad, no lo he hecho. ¿Acaso hay reglas al respecto? ¿Debería mandarle flores?", cuestionó Nikki durante su conversación.

Tras varios intentos infructuosos, la citada Lisa Vanderpump consiguió sacar de Nikki unas concisas palabras de apoyo para el que fuera su prometido, con quien estuvo a punto de contraer matrimonio en la primavera de 2018 hasta la súbita llegada de su ruptura, la cual se produjo solo cinco días antes de la fecha en que debería haberse celebrado el enlace. "John, felicidades por tu boda. Estoy muy, muy feliz por ti", expresó Nikki Bella en un tono que no derrochaba precisamente entusiasmo.