SHOWBIZ • 3 Dic 2020 - 10:51 AM

La cantante Aitana Ocaña ha tenido que cancelar su asistencia, prevista para este fin de semana, a la ceremonia de entrega de los premios musicales que entrega la emisora Los 40 debido a que ha dado positivo en coronavirus. La intérprete, salida de la factoría de 'Operación Triunfo' y consagrada ya como la artista más escuchada de España en la plataforma de streaming Spotify, ha compartido un vídeo en sus redes sociales para ofrecer las pertinentes explicaciones y lamentar semejante imprevisto.

"Llevo en mi casa ya once o doce días confinada. Es lo que tenía que hacer, obviamente. Estoy bien, me quedan súper pocos días para terminar el confinamiento y combatir al bicho. Lo siento un montón, me hubiera encantado estar ahí. Estaba súper ilusionada, pero con la pandemia que estamos viviendo, son cosas que pasan. Días antes de dar positivo pude grabar una canción muy especial que creo que os va a gustar. ¡Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto!", reza un extracto de la grabación que también ha enviado a la cadena de radio.

Hace solo unas horas, Aitana revelaba además que el tema al que hacía referencia en el mensaje transcrito anteriormente, '11 Razones', llegaría a las tiendas virtuales precisamente el próximo 11 de diciembre: todo un acontecimiento que cobra especial valor si se tienen en cuenta los espectaculares números cosechados por la estrella del pop a lo largo de los últimos doce meses. Nada menos que 23 millones de oyentes, procedentes de 92 países, acumulan casi 370 millones de reproducciones de sus bailables y pegadizas canciones.