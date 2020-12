SHOWBIZ • 3 Dic 2020 - 08:24 AM

La actriz Drew Barrymore se ha reencontrado con Tom Green, uno de sus antiguos amores y el segundo hombre con el que pasó por el altar, cuatro años después de divorciarse de Will Kopelman, su tercer marido y padre de sus dos hijas.

La antigua pareja se vio por primera vez en veinte años cuando Tom acudió al nuevo programa de entrevistas que presenta la actriz el pasado mes de septiembre y desde entonces han seguido manteniendo el contacto de forma virtual jugando partidas de Scrabble GO.

Publicidad

Aunque Drew y Tom desaparecieron de sus respectivas vidas tras el final de su breve matrimonio en 2001, no fue porque quisieran olvidarse mutuamente y fingir que nunca habían estado casados. En palabras de la propia intérprete, lo suyo no funcionó porque eran unos críos que no estaban preparados para ese nivel de compromiso.

Sin embargo, el tiempo ha conseguido que olviden cualquier diferencia que pudiera haberles enfrentado en el pasado y los dos se mostraron muy emocionados de volver a hablar en su primera reunión. Este miércoles el cómico ha aparecido otra vez en ‘The Drew Barrymore Show’ y ha demostrado que entre ellos aún queda algo de la buena química que les llevó a enamorarse en su momento.

"Quiero decirte que estás muy graciosa", le ha asegurado Tom. "Te sigo en Instagram y veo todas las cosas divertidísimas que estás haciendo, y en mi opinión, eso es justo lo que necesita la televisión ahora mismo, un poco más de picardía. Así que enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti", ha añadido para conseguir que su ex se emocionara ante tanto cumplido.