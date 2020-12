SHOWBIZ • 4 Dic 2020 - 08:24 AM

La cantante Jennifer Lopez y su prometido Alex Rodriguez no solo comparten vivienda, una más que satisfactoria convivencia y un ilusionante proyecto de futuro que, en cuanto lo permita la pandemia, desembocará en una de las bodas más mediáticas de la crónica social global. Y es que, como ha revelado la diva del Bronx en su última entrevista, los dos enamorados también cuentan con una gama de productos de belleza de uso común que les ayuda a mantener su piel tersa y suave y por la que, curiosamente, se pelean en ocasiones para determinar quién ha de tener preferencia en su uso.

Como era de esperar, estos artículos pertenecen a la nueva línea de cosméticos que muy pronto empezará a comercializar la estrella del pop bajo el nombre de 'JLo Beauty': una serie de cremas hidratantes, exfoliantes y demás artículos que su futuro marido ha decidido empezar a "testar" personalmente para asegurarse de que cumplen con los estrictos criterios de calidad que siempre se fija la pareja en cualquiera de sus proyectos.

Publicidad

"Le encantan los productos para el cuidado de la piel, desde siempre. Y ahora que estamos probando los míos, no puede evitar lanzarse a por ellos. Me dice: '¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás usando ahora? Déjame un par de ellos o dame un poco de esto otro'. Y al final acabamos peleándonos por ellos y yo le digo que no sea tacaño, que son muestras y que ya tendrá ocasión de tener las suyas", ha bromeado la también actriz en conversación con el portal de noticias E! News.