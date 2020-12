SHOWBIZ • 9 Dic 2020 - 06:35 PM

La actriz Sophia Loren acaba de regresar al mundo del cine poniéndose a las órdenes de su hijo, Edoardo Ponti, en la película de Netflix 'La vida por delante' y este resurgir profesional ha vuelto a abrir el debate sobre su legendaria belleza. En realidad, hasta ella misma reconoce que le cuesta tanto como al resto del mundo asimilar que ya ha cumplido los 86 años.

"A veces, cuando digo mi edad, me resulta difícil de creer. Todavía me siento como una veinteañera", ha confesado en una entrevista a la revista AARP, pensada para las personas jubiladas.

En su caso, la sensación de que el tiempo no ha pasado por ella tiene más que ver con la actitud positiva con la que afronta la vida, a la hora de aceptar sus revés o juzgarse a sí misma, que con su impresionante aspecto físico.

"Cuando me miro al espejo, siempre me doy ánimos. Nunca me pregunto si soy guapa o si tengo buena cara. ¡No! Lo importante es cómo te sientes por dentro, lo segura que estás de ti misma, o lo feliz que eres. Eso es lo que de verdad importa", ha afirmado para explicar que ese mismo razonamiento es el que le ha llevado a renunciar a la cirugía estética.

"¿Qué necesidad hay de cambiar tu aspecto y ser otra persona si te sientes feliz por dentro? Yo nunca me lo he planteado, jamás. Me gusta lo que tengo. ¡Me gusto tal como soy!", ha celebrado.