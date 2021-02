SHOWBIZ • 4 Feb 2021 - 07:27 AM

La actriz Priyanka Chopra todavía se emociona e incluso se sobresalta un poco al recordar públicamente la grata "sorpresa" que vivió cuando, hace ya más de dos años, su ahora marido Nick Jonas hincó la rodilla sin previo aviso para pedirle matrimonio. Parte de su asombro recaía en el hecho de que los dos enamorados, quienes contrajeron matrimonio en una doble ceremonia celebrada en la India, solo llevaban en esos momentos dos meses de -eso sí- intensa relación.

"Es que no me lo esperaba para nada, al menos en ese momento concreto... Solo llevábamos dos meses juntos. Pensaba que pasaría algún día, pero no tan pronto. Me quedé petrificada de la sorpresa, pero al menos pude controlar la situación y no perdí los nervios. Pude seguir adelante como si nada", ha explicado la intérprete en tono jocoso durante su última conversación con la edición británica de la revista Elle.

Curiosamente, poco antes de conocer a su futuro esposo y, con suerte, padre de esa 'legión' de niños que el matrimonio espera tener lo antes posible, la estrella de Bollywood y protagonista de la serie 'Quantico' había decidido tomarse "un respiro" en lo que a su vida sentimental se refiere, olvidándose temporalmente de los hombres para centrar su atención en otras necesidades más prioritarias.

"En esa época no quería relacionarme con nadie de forma romántica, quería tomarme un respiro... Pero claro, hay algo muy especial en Nick, y ya habíamos tenido algún que otro escarceo previo. Siempre acabábamos encontrándonos de nuevo", ha afirmado encantada en la misma entrevista.