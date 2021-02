Luis Diaz Govea • 7 Feb 2021 - 09:26 AM

Sin duda alguna, aplicación TikTok a llegado en un buen momento de la vida, pues millones de personas en el mundo, han buscado distraerse en medio del estrés que a causado la pandemia por el COVID-19; y uno de los retos del momento en TikTok es el "Silhouette Challenge", que consiste en colocarse en el marco de alguna puerta y luego los usuarios tienen que grabarse con las luces encendidas con ropa un poco floja y bailar al ritmo de la canción “Put you head in my shoulder”.

La One Two no dudó en realizar este viral Challenge y este fue su resultado.