Con una fortuna como la suya, no resulta sorprendente que Paris Hilton haga regalos a lo grande, en sentido literal y figurado. Este fin de semana su novio Carter Reum ha entrado en el club de los 40 y, tratándose del segundo cumpleaños que pasaban juntos, ella ha querido sorprenderle con un obsequio muy especial: un impresionante retrato de los dos a tamaño real en el que él aparece dándole un tierno beso en la frente.

Paris ha mostrado la reacción de su chico al ver el cuadro en un vídeo de Instagram y salta a la vista que a Carter le ha encantado, en especial por el realismo de la imagen.

"Iluminas mi mundo, eres mi todo y me haces la chica más feliz del mundo todos los días. Me encanta la forma en que consigues arrancarme una sonrisa y tus besos mágicos son increíbles", le ha asegurado la DJ y empresaria en la felicitación pública que le ha dedicado. "Eres increíblemente especial para mí y me pasaré el resto de mi vida asegurándome de demostrártelo a diario".

Ahora solo les queda encontrar el lugar perfecto en su hogar para colgar esa obra de arte, según ha señalado Carter. La historia de amor de la pareja comenzó en 2019 de una forma muy discreta y, en cuanto la actual pandemia lo permita, ellos planean ponerle el broche de oro pasando por el altar.