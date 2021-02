SHOWBIZ • 10 Feb 2021 - 08:43 AM

El actor Pedro Pascal ha mostrado con orgullo la portada que su hermana Lux ha protagonizado tras completar un proceso físico y emocional que le ha llevado ahora a presentarse por primera vez ante el mundo como una mujer. "Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux", ha escrito el intérprete en Instagram junto a la imagen que aparece en la revista chilena Ya.

Lux tiene 28 años y ha decidido seguir los pasos de su famoso hermano mayor en el mundo de la interpretación, para lo que actualmente está formándose en la prestigiosa escuela Julliard de Nueva York.

"Es un artista, y me ha servido de guía. Él fue de los primeros que me regalaron las cosas que me fueron formando identitariamente", ha explicado ella.

Según ha desvelado en la conversación que ha mantenido con la publicación, el protagonista de 'El Mandaloriano' le mostró todo su apoyo cuando le confesó por medio de una videollamada que se sentía realmente una mujer. "Perfecto, esto es increíble", fue la respuesta que le dio en cuanto ella le aseguró que se sentía muy feliz. El resto de su familia también se esperaba de alguna manera que decidiera dar ese paso después de que les explicara hace unos años que se identificaba con el género no binario y empezara a vivir en consecuencia.

"Siento que para mí es mucho más sencillo también moverme en el mundo como mujer", ha explicado ahora, "pero yo sigo abogando por que las identidades no binarias tengan un espacio".

Lux, que anteriormente usaba Lucas como su nombre artístico, ha contado con pequeños papeles en la serie 'Narcos' junto a Pedro y ha participado en varias producciones chilenas tanto para la pequeña como la gran pantalla.