SHOWBIZ • 11 Feb 2021 - 12:03 PM

La pareja formada por Mila Kunis y Ashton Kutcher vuelve a estar de plena actualidad tras su divertida aparición en uno de los anuncios que se emitieron en la pasada Super Bowl: toda una inyección de atención mediática que, por otro lado, no ha perdido intensidad en los últimos días gracias a las recientes apariciones televisivas de la extrovertida intérprete.

De hecho, esta semana la artista de origen ucraniano se ha sentado en el sofá del programa nocturno de Jimmy Kimmel para ahondar en las experiencias que vivió, junto al citado Ashton y los dos retoños que tienen en común, los pequeños Wyatt (6) y Dimitri (4), durante los meses de confinamiento doméstico más estricto. Todo sea dicho, el popular humorista y presentador reaccionó con comprensible asombro a una de las anécdotas que Mila quiso compartir en su entrevista, relacionada esta con la supuesta fiesta en la que la actriz se presentó junto a toda su familia.

Publicidad

"Un día les dije: 'Bueno, chicos, nos vamos a una 'rave''. Mi marido se quedó alucinado y yo le tranquilicé diciéndole que lo tenía todo controlado. Y de verdad que no estoy de broma: allí nos presentamos. Tomé a mi hijo de cuatro años y a mi hija de seis, y a mi marido adulto, y me los llevé a una fiesta para bebés. Había música y luces por todos lados, es que era una fiesta organizada literalmente por una compañía que se dedica a montar 'raves'. Parecía que se habían metido ácido o algo así. A los niños les encantó, pero a nosotros no tanto", ha asegurado en tono jocoso.

Por otro lado, el matrimonio y sus vástagos también dedicaron parte de su tiempo libre a otras actividades más productivas y relajantes, como la de plantar maíz en el jardín de su casa de Los Ángeles. La cosecha acabó siendo tan satisfactoria, que en las semanas siguiente a su recogida no tuvieron más remedio que ir regalando mazorcas a sus vecinos y amigos: "Al final terminamos recogiendo cientos y cientos de mazorcas. Hemos tenido que repartirlo por ahí", ha admitido orgullosa.