SHOWBIZ • 15 Feb 2021 - 08:13 AM

Además de actriz y modelo, Cara Delevingne se ha venido destacando en los últimos tiempos como avezada empresaria y, de forma oficial, como co-fundadora y 'directora creativa' de la marca de juguetes sexuales Lora DiCarlo, una firma que está haciendo furor en el Reino Unido y en otros países de su entorno gracias a la notable calidad de sus productos y, por supuesto, a la forma tan efectiva en que cumple con las altas expectativas que sus clientes depositan en ellos.

Tanto es así, que la estrella de las pasarelas no dudó en alegrar, a su particular manera, las pasadas navidades de sus mejores amigos regalándoles un flamante vibrador a cada uno. Y es que, a juicio de la intérprete, su idea resultaba perfecta para el actual contexto de pandemia que atraviesa el mundo, con un período festivo muy diferente a los anteriores e idóneo para quedarse en casa y disfrutar de agradables momentos de intimidad.

Publicidad

"Mis amigos no sabían qué hacer esta Navidad, así que yo les resolví el problema rápidamente. ¿Sabes? Empecé a repartir juguetes sexuales entre ellos y les decía:'¡Feliz orgasmo!'", ha bromeado la artista británica en conversación con Pharrell Williams, quien cuenta con un popular podcast llamado 'OTHERtone' en el que Cara ha reivindicado la utilidad de sus productos y, especialmente, el alto valor "tecnológico" de sus vibradores y demás artículos.

"Sinceramente, creo que estamos en un momento inmejorable para disfrutar de este tipo de cosas. Pero he de decir que la palabra 'juguete' no encaja muy bien en lo que ofrecemos en Lora DiCarlo, ya que no es nada rudimentario. Más bien diría que es alta tecnología... Y es verdaderamente divertida", ha defendido en su entrevista.