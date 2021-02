SHOWBIZ • 17 Feb 2021 - 07:23 AM

El padre de la duquesa de Sussex, Thomas Markle, ha aparecido de nuevo en la televisión estadounidense para sacar a relucir su lado más conciliador tras años de ocasionales pero impactantes declaraciones acerca de la situación de supuesto abandono en la que se encontraría inmerso por culpa de su famosa hija.

En esta ocasión, el que fuera director de iluminación ha concedido una nueva entrevista a la cadena CBS para limitarse a expresar su felicidad ante la noticia de que la antigua actriz espera su segundo hijo con el príncipe Enrique de Inglaterra, junto al que ya tiene al pequeño Archie y con el que contrajo matrimonio en mayo de 2018: una ceremonia celebrada en el imponente castillo de Windsor y a la que Thomas no acudió precisamente por sus inmorales devaneos con los paparazzi.

"Deseo que Meghan y Enrique disfruten de un nacimiento exitoso y lleno de salud. Espero poder conocer algún día a mis nietos: los dos son nietos de la realeza", ha señalado el progenitor de la duquesa en conversación con el programa 'Inside Edition', justo antes de reivindicar una vez más la importancia de que, como padre de Meghan, cuente con un papel de relevancia en su vida y en la de sus nietos.

"No entiendo muy bien por qué ha pasado todo esto. Amo a mi hija con todo mi corazón. Ojalá se pusiera en contacto conmigo, me podría enviar un mensaje por lo menos. Tiene que haber un lugar para mí en su vida, soy su padre", se ha defendido el polémico jubilado, quien por otro lado no ha hecho referencia alguna al hecho de que una de sus hijas mayores, Samantha, se dispone a publicar un nuevo libro para desvelar un sinfín de supuestas intimidades sobre su hermanastra y, de paso, seguir lucrándose a su costa.