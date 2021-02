SHOWBIZ • 18 Feb 2021 - 12:46 PM

El futbolista Cristiano Ronaldo vivió una noche aciaga ayer miércoles durante el encuentro que disputó su equipo, la Juventus de Turín, contra el más modesto Oporto en el marco de la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. El encuentro se saldó con una dura derrota para los italianos (2-1) en su visita a Portugal y, en particular, la mala fortuna que tuvo el luso en su vuelta a su país natal no pasó desapercibida para espectadores y expertos por igual.

Por si eso no fuera suficiente, el astro del balón perdió ligeramente los papeles tras determinadas acciones que no pudo convertir en goles. El novio de Georgina Rodríguez acabó protagonizando una fuerte discusión con su compañero en la delantera turinesa, Álvaro Morata, y protestó con excesivos aspavientos determinadas decisiones tomadas por el árbitro.

Publicidad

Poco después del fatídico encuentro, un notable excompañero de profesión, el siempre polémico Antonio Cassano, no dudó en arremeter ligeramente contra Cristiano a cuenta de su actitud en el terreno de juego. A juicio del exinternacional italiano, en ocasiones el portugués deja patente que es demasiado "egoísta" para el sistema de juego que propone el entrenador Andrea Pirlo para su plantilla.

"Siempre lo he dicho: Cristiano es un fenómeno y puede que haya marcado mil millones de goles, pero puede que tenga problemas con la idea de juego de Pirlo. Siempre fue egoísta, no quiere saber si otros marcan, es el tipo de jugador que vive para marcar. No vive para el juego, vive para el gol, eso es evidente", le ha dirigido Cassano al que fuera exdelantero del Real Madrid y campeón de Europa con la selección portuguesa.