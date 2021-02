SHOWBIZ • 23 Feb 2021 - 07:23 AM

Quienes no conozcan a estas alturas a Lottie Moss, solo deben saber que es la hermanastra pequeña de Kate Moss que se ha propuesto convertirse en su heredera en el mundo de la moda, aunque aún está por ver si lo consigue. Lo que sí ha quedado claro es que la joven de 23 años ha heredado el espíritu rebelde de la top-model británica y eso le está trayendo problemas.

Al igual que Kate, que en su juventud protagonizó algunas de las campañas más icónicas de la época en las que aparecía desnuda, a Lottie tampoco le da miedo jugar a la provocación y más recientemente se ha apuntado a la plataforma Glow: una app de pago para creadores de contenido profesionales.

La modelo está encantada con su decisión, pero a muchos de sus familiares no les ha hecho ninguna gracia. El problema, al parecer, es el contenido demasiado explícito de las imágenes en lencería semitransparente que ella comparte a través de esta plataforma.

"Hoy he tenido un día muy malo. He recibido un montón de comentarios negativos acerca de mi cuenta de Glow", confesaba recientemente en una entrevista al periódico The Sun. "Hay miembros de mi familia que no están nada contentos al respecto, y eso que yo solo estoy pasándomelo bien en Los Ángeles. Soy más feliz de lo que lo había sido en mucho tiempo. Solo necesito sentirme a gusto conmigo misma porque, si no te quieres tú, nadie más puede hacerlo".

Las inseguridades con las que ha lidiado Lottie a lo largo de su carrera tienen mucho que ver con el apellido que lleva y con las odiosas comparaciones con su medio hermana, que es lo más parecido a la realeza que puede encontrarse en la industria en que ambas trabajan. Sin embargo, con el paso del tiempo ha aprendido a aceptar que ella también puede decir con orgullo que es modelo aunque sus físicos sean muy diferentes.

"Es cierto que a veces he perdido demasiado peso, hasta el punto de pensar que debería de empezar a comer un poco más. Y también he engordado y he pensado justo lo contrario. Pero ya no hace falta que estés extremadamente delgada para ser modelo. Eso era hace 30 años. Ahora, si estás segura de ti misma y tienes una gran personalidad, puedes hacer lo que te propongas, aunque sí tienes que entrenar y trabajar muy duro", ha afirmado.