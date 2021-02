SHOWBIZ • 22 Feb 2021 - 09:57 PM

La familia real británica no sería la única que no ve con buenos ojos que la duquesa de Sussex haya concedido una entrevista a su buena amiga Oprah Winfrey, que se emitirá el próximo 7 de marzo como parte de un especial de la cadena CBS que abordará desde su experiencia como parte de la monarquía a su papel de madre o su labor humanitaria y en el que también participará el príncipe Enrique.

Por el momento, no hay fecha para que se emita en Reino Unido, pero una nueva encuesta llevada a cabo por el tabloide The Sun ha desvelado que más de la mitad de los británicos (el 55 por ciento) no verían la entrevista de Meghan Markle con la popular presentadora estadounidense y un 43 por ciento considera que el matrimonio no debería retomar su antiguo papel institucional, algo que tanto ellos mismos como el palacio de Buckingham han confirmado recientemente que no sucederá.

Publicidad

En comparación, solo un 27 por ciento de las personas encuestadas están interesadas en descubrir lo que la antigua actriz tiene que decir y solo un 29 por ciento desearía que Enrique y ella se replanteara su decisión de desvincularse de la monarquía.