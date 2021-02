SHOWBIZ • 24 Feb 2021 - 01:39 PM

La actriz y presentadora Jada Pinkett Smith ha presentado una nueva línea de productos de higiene y belleza pensada para los más jóvenes y que, por tanto, es fruto de varios meses de observación exhaustiva -en el marco del período de confinamiento doméstico derivado del coronavirus- para conocer a fondo las dinámicas de cuidado personal de sus retoños: los mediáticos artistas Jaden (22) y Willow Smith (20), fruto de su matrimonio con el también actor Will Smith.

La colección, llamada 'Hey Humans' y a la venta en los establecimientos que la cadena Target tiene en Estados Unidos, se compone de pasta de dientes, desodorante natural, crema hidratante y gel para el lavado del cuerpo; una serie de productos cuya elaboración respeta escrupulosamente el medio ambiente y encaja en los cada vez más imprescindibles patrones del desarrollo sostenible.

"Quería comenzar con artículos básicos para el día a día, y de verdad que invertí mucho tiempo en concebir empaquetados que no resultaran contaminantes. Es que mis hijos me han inspirado a todos los niveles, me han educado en la necesidad de cuidar del medio ambiente y de cambiar nuestros hábitos de consumo. Me encanta todo lo relacionado con el cuidado personal y los productos de belleza, y ahora entiendo mejor que este apartado también debe contribuir a la sostenibilidad del planeta", ha declarado a la revista People.