La actriz Paula Echevarría se encuentra en la recta final de su segundo embarazo, el que desembocará más pronto que tarde en el nacimiento de su primer retoño en común con Miguel Torres, exfutbolista del Málaga y el Real Madrid, entre otros clubes. Sin embargo, la estrella televisiva ha querido recordar ahora a sus seguidores de Instagram que, en el ámbito de la ficción, ya vivió una especie de segundo proceso de gestación durante el rodaje, en 2019, de la película 'Si yo fuera rico'.

Para la mencionada película, Paula tuvo que llevar bajo su vestido una especie de cojín diseñado para simular un avanzado embarazo, como reveló ella misma meses antes del estreno y a través de una foto de Instagram que dejó patidifusos a sus fans. Ahora, la artista ha querido rescatar del baúl otras cuantas imágenes de esa curiosa caracterización, que no ha dudado en comparar con los verdaderos efectos de gestar una nueva vida en su seno.

"Me he encontrado con esta foto de la prueba de vestuario y ¡me ha dado la risa!", ha explicado Paula en su cuenta de Instagram para constatar que, en la vida real, su segundo embarazo se ha visto acompañado de un comprensible aumento de peso. "Ojalá esas piernas, esos tobillos, esos brazos, esa cara, esas manos... ¡con esa barriga! Sé que hay mujeres así, de hecho conozco a unas cuantas, así que no creo que sea un mito", ha añadido a continuación con un puntito de sana envidia.