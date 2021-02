SHOWBIZ • 25 Feb 2021 - 11:34 AM

La pareja formada por Hailey y Justin Bieber ha vuelto a demostrar que es inseparable, al menos en aspectos concretos de su vida cotidiana como el cuidado personal o el uso diario de sus productos de higiene y belleza. Eso es al menos lo que se desprende de las últimas declaraciones de la popular modelo, sobrina de Alec Baldwin, quien ha revelado que el cantante y ella no dudan en compartir regularmente sus cosméticos y hasta el cepillo para el pelo.

"Usamos el mismo cepillo todo el rato, y a mí me encanta, porque es lo típico que ocurre cuando estás casada con alguien o viviendo juntos durante mucho tiempo. Ya ni me sorprende cuando entro en el cuarto de baño y le veo usando mi crema de ojos o algo por el estilo. Me parece algo muy bello y significativo de lo que implica estar en una relación", ha revelado la estrella de las pasarelas en conversación con la revista People.

Asimismo, los dos enamorados disfrutan regularmente de actividades tan saludables como la ingesta de zumos detox o la estancia compartida en una sauna, que les sirve a ambos para eliminar toxinas y células muertas al tiempo que mantienen una agradable conversación sobre los entresijos de su proyecto de vida en común.

"Mi marido y yo somos muy sanos, y nos gusta hacer ese tipo de cosas juntos. Un día quiso unirse a mí en un tratamiento para limpiar el hígado, en el que solo podía consumir agua, zumos, sopas y té, y ahora lo hace constantemente. Hay tantas cosas que hacemos juntos: a veces nos gusta irnos a la sauna o disfrutar de un baño de sales", ha explicado la maniquí henchida de orgullo acerca del vínculo tan estrecho que mantiene con el astro canadiense.