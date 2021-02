SHOWBIZ • 26 Feb 2021 - 11:12 AM

La aparición como estrella invitada de Sophia Loren en el popular programa radiofónico 'Desert Island Discs', de la emisora BBC Radio 6, ha dejado una divertida anécdota que ha roto, tras varias décadas de vigencia, el mito de que la legendaria intérprete italiana era toda una maestra jugando al Scrabble: el popular juego de mesa en el que venció, supuestamente con autoridad, a estrellas de Hollywood como Frank Sinatra y Richard Burton, leyenda este último de la escena teatral y exmarido de Liz Taylor.

A sus 86 años, la artista romana no ha tenido necesidad alguna de seguir cultivando la mentira al ser preguntada por Lauren Laverne, conductora del espacio, sobre su 'talento natural' con la composición de palabras y acerca de esas apabullantes puntuaciones con las que triunfaba sobre sus ilustres rivales.

Publicidad

"Sophia, he escuchado que eras una jugadora increíble de Scrabble y que solías jugar con tus compañeros de reparto. Al parecer venciste a todo aquel al que te enfrentabas", le ha dirigido la periodista antes de que Sophia lanzara una de sus frases breves pero contundentes. "Porque hacía trampas, sí. Me encantaba hacer trampas simplemente porque me divertía", ha revelado entre risas.

Justo a continuación, la carismática actriz ha querido compartir con los oyentes el tremendo enfado con el que reaccionó el mencionado Richard Burton al descubrir una de sus muchas jugadas antirreglamentarias. "Richard Burton se negó a seguir jugando conmigo. Es que con él hacía más trampas que con ningún otro y al final se enteró. Me dijo muy seriamente. "Sophia, ¡no pienso volver a jugar contigo!", ha revelado sobre el reputado coprotagonista de su película 'The Voyage' (1970), dirigida por Vittorio De Sicca.