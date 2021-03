SHOWBIZ • 3 Mar 2021 - 12:04 PM

Dulce María y Alfonso Herrera fueron los grandes ausentes en el concierto que reunió al resto de componentes de la banda RBD - Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni- el pasado mes de diciembre y ahora la cantante ha desvelado que sus antiguos compañeros no se tomaron demasiado bien su decisión de no acudir a la cita debido a que por aquel entonces estaba esperando a su primera hija.

Según su versión de los hechos, ella les envió a todos un mensaje de audio de diez minutos para confirmarles que no podrían contar con su presencia y explicarles además que temía exponerse a un posible contagio, pero para su sorpresa no recibió ninguna respuesta.

"Nadie me contestó. Yo también esperaba como este apoyo y esta empatía después de tanto miedo, y en un momento tan importante para mí, que era mi embarazo. Entonces desde ahí... no, no he podido hablar con ninguno de ellos con esa cercanía", ha añadido sin poder evitar cierto tono de reproche en el programa 'De Primera Hora'.

Por otra parte, a Dulce María no le cabe ninguna duda de que actuó de forma correcta, por mucho que supusiera decepcionar a los fans del grupo, ya que el tiempo le dio la razón cuando Anahí desveló que había dado positivo en coronavirus.

"Definitivamente, no me arrepiento. Y menos cuando ves que justo ese era mi miedo y todo lo que yo defendí... porque me costó mucho trabajo decir que no por mi embarazo y la pandemia… y luego ves que Ani se contagió y contagió a su familia. Gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado", ha desvelado.