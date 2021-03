SHOWBIZ • 3 Mar 2021 - 12:01 PM

La modelo Naomi Campbell ha ahondado en los entresijos de su gloriosa carrera en las mejores pasarelas del mundo para presumir precisamente de la forma en que es capaz de desconectar de todo lo que le rodea mientras desfila, todo ello a fin de proyectar al máximo esa elegancia y fortaleza que tanto le caracterizan cuando se sube a un escenario.

La maniquí de 50 años, quien recientemente dejó de fumar y se ha apuntado a la natación como actividad complementaria con la que purificar sus pulmones, ha explicado que es poseedora de una más que efectiva "visión de túnel" que le permite abstraerse de todos los ojos que se posan sobre ella y centrarse exclusivamente en la ardua tarea que tiene entre manos.

"Estoy completamente en las nubes mientras desfilo. No veo a nadie, solo una luz al fondo, eso es todo. De verdad que no veo ni oigo nada. Es como estar en un túnel que sabes que tienes que completar", ha revelado la diva londinense en la última emisión de su espacio de YouTube 'No Filter with Naomi'. Desde luego, Naomi tiene muy clara la estrategia que ha de seguir para mantenerse vigente como una de las modelos más cotizadas y prestigiosas de la profesión: una labor que pretende seguir ejerciendo tanto tiempo como pueda.

"Hemos tenido un 2020 muy duro y todavía hay muchos retos que superar en este 2021 con respecto a la pandemia. Pero creo que 2021 va a ser un año maravilloso, en el que vamos a levantarnos y a superar todos los desafíos, a caminar sobre ellos", ha expresado con optimismo.