SHOWBIZ • 9 Mar 2021 - 10:41 AM

El cantante Camilo prácticamente no se ha separado de su esposa Evaluna Montaner desde que los dos enamorados revelaran, a finales del año pasado, que ya eran una pareja casada. Sin embargo, y a tenor de lo que ha contado el extrovertido artista a su paso por el programa 'El Hormiguero', el joven de 26 años también mantiene una excelente y estrechísima relación con su suegra, aunque evidentemente de diferente naturaleza y muy ligada a su pasión común por la moda.

"Con mi suegra me presto ropa", ha revelado entre risas al ser preguntado por el presentador, Pablo Motos, sobre el tipo de vínculo que le une a su familia política, quien parece no dar tanta importancia como la citada Evaluna a una de las cosas que, según Camilo, consiguen enfadar muchísimo a su esposa de su, por lo general, intachable comportamiento.

"A Evaluna lo que le molesta es que cuando viajo desconecto del móvil total", ha revelado el astro de la música para explicar, justo a continuación, que no se trata de un tipo de conducta buscada por su parte, sino más bien una consecuencia natural de la seriedad con la que se toma los preparativos de cualquier viaje de trabajo. "Es que me olvido de todo lo demás. Le digo que voy a 'El Hormiguero' y ya no le hablo más", ha apostillado con esa sonrisa permanente que tanto le caracteriza.

Al margen de esas pequeñas desavenencias, lo cierto es que el matrimonio de los dos artistas ha demostrado ser muy sólido y productivo a todos los niveles, teniendo en cuenta lo bien que trabajan juntos y, en concreto, la complicidad que ambos destilan en el último videoclip del intérprete, el relativo a su exitoso tema 'Machu Picchu'. Esta es una de las románticas canciones que ha compuesto el colombiano para su nuevo trabajo discográfico: 'Mis manos'.